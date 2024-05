In occasione del Vertice dei Paesi Industrializzati (G7), che si toccherà Brindisi con una cena VIP prevista per la serata del 13 giugno 2024 presso il Castello Svevo, il Comune di Brindisi ha emesso cinque ordinanze dirigenziali per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico. Le misure sono state adottate dall’Architetto Fabio Lacinio su richiesta del Dott. Lionetti, Questore di Brindisi, e includono divieti di transito e sosta, interdizioni e deviazioni del traffico.

Ordinanza 232: Divieto di Transito e Sosta presso la Chiesa di Santa Maria del Casale

Dalle ore 07:00 del giorno 11 giugno 2024 fino alle ore 13:00 del giorno 16 giugno 2024, sarà in vigore il divieto di transito e sosta nella viabilità che conduce alla Chiesa di Santa Maria del Casale. Nello specifico, le restrizioni riguarderanno:

Il tratto di strada con accesso da via Contrada Baroncino fra i parcheggi BMS P8 e SABA P9 fino alla sbarra di accesso e alle fioriere.

L’area antistante la Chiesa di Santa Maria del Casale.

Il tratto di strada che parte da via Maestri del Lavoro d’Italia/via Ruggero De Simone, costeggiando la recinzione dell’aeroporto fino a due grosse fioriere davanti alla Chiesa.

La via senza nome accessibile dall’area dello Stadio Franco Fanuzzi, precisamente dall’intersezione via Santa Maria del Casale/via Benedetto Brin.

Ordinanza 233: Sospensione e Deviazione del Servizio di Trasporto Pubblico

Dalle ore 07:00 del giorno 13 giugno 2024 fino a cessate esigenze, sarà sospeso e deviato il servizio di trasporto pubblico (Bus-Taxi-Media/Lunga Percorrenza) lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari principali e alternativi per la mobilità delle delegazioni VIP, nonché lungo gli assi viari urbani inclusi nell’area di sicurezza urbana. Un piano di viabilità alternativa sarà pianificato e redatto per garantire la mobilità durante l’evento.

Ordinanza 234: Divieto di Sosta e Fermata nelle Aree di Sicurezza e Itinerari VIP

Dalle ore 07:00 del giorno 12 giugno 2024 fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari principali e alternativi destinati alla mobilità delle delegazioni VIP, nonché lungo gli assi viari urbani inclusi nell’area di sicurezza. Le vie interessate includono:

Via Carmine, dall’intersezione di Via Giordano Bruno fino a Via Cristoforo Colombo.

Piazzale Lenio Flacco.

Via Pasquale Camassa.

Ordinanza 235: Interdizione al Transito Veicolare al Passaggio a Livello di Via Osanna

Dalle ore 07:00 del giorno 13 giugno 2024 fino a cessate esigenze, sarà vietato il transito veicolare al passaggio a livello di Via Osanna, con il solo transito ferroviario consentito.

Ordinanza 236: Interdizione al Transito Pedonale al Sottopassaggio di Via Appia

Dalle ore 07:00 del giorno 13 giugno 2024 fino a cessate esigenze, sarà vietato il transito pedonale al sottopassaggio situato in Via Appia, consentendo esclusivamente il transito ferroviario.