È ormai tutto pronto per il G7, i cui lavori inizieranno domani con una sessione dedicata all’Africa, al clima e allo sviluppo, e proseguiranno fino a sabato 15 giugno.

In queste ore si stanno ultimando gli ultimi preparativi a Borgo Egnazia, vicino a Fasano, in Provincia di Brindisi, dove la premier Giorgia Meloni accoglierà i Grandi del mondo, inclusi Papa Francesco e altri leader internazionali.

La prima sessione è in programma alle 11:15, dopo gli arrivi dei leader mondiali e la tradizionale foto di famiglia.

Di seguito, una sintesi del programma.

Programma di Giovedì 13 Giugno

Mattina:

11:15: Arrivo dei leader mondiali e foto di rito con Giorgia Meloni.

12:45: Seconda sessione dedicata al Medio Oriente. I leader del G7 chiederanno ad Hamas di accettare l’accordo di cessate il fuoco proposto dal presidente USA Joe Biden. La bozza del comunicato, come riporta Bloomberg, esorta Israele a ridurre l’escalation militare a Rafah e potrebbe includere un linguaggio conforme alle indicazioni della Corte Internazionale di Giustizia.

Pomeriggio:

14:15: Terza sessione in formato G7 con la partecipazione di Zelensky, seguita da una sessione esclusivamente G7 sull’Ucraina. I leader avvertiranno la Russia contro minacce nucleari “irresponsabili”.

16:00: Vari incontri bilaterali, inclusi i faccia a faccia Meloni-Modi e Meloni-Biden.

17:00: Evento su Partnership for Global Infrastructure and Investment.

18:00: Cerimonia delle bandiere e successiva foto di famiglia.

Serata: Cena di gala offerta dal presidente Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi.

Programma di Venerdì 14 Giugno

Mattina:

9:30: Quarta sessione in formato G7 sulle migrazioni.

11:30: Quinta sessione in formato G7 su Indopacifico e sicurezza economica.

Pomeriggio:

13:30: Arrivo di Papa Francesco, accolto dalla premier Meloni.

A seguire: Sesta sessione con il Pontefice su Intelligenza artificiale, energia, Africa-Mediterraneo.

17:45: Continuazione degli incontri bilaterali, inclusi quelli tra la premier Meloni e il presidente degli Stati Uniti.

18:45: Sessione finale del vertice in formato G7, con l’adozione delle conclusioni.

20:30: Esibizione musicale con Andrea Bocelli e spettacolo di danza nella piazzetta di Borgo Egnazia.

Sabato 15 Giugno

Conclusione del Summit

L’ultimo giorno del summit vedrà gli ultimi incontri bilaterali alle 9:30. La conferenza stampa conclusiva della presidenza italiana si terrà alle 14:00, segnando la fine del G7 di quest’anno.