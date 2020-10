Il GAL Alto Salento 2020, in collaborazione con il Gruppo Culturale Micologico “Walter Zinzi” di Locorotondo, dopo la prima riuscitissima esperienza dello scorso anno, organizza il secondo Corso di formazione per il rilascio del permesso alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

Contemporaneamente alla seconda edizione del corso, partirà anche il corso di aggiornamento per il rinnovo dell’attestazione d’idoneità alla identificazione delle specie fungine.

Il corso di formazione avrà durata 12 ore suddivise in 4 giornate pomeridiane di 3 ore, contestualmente si svolgeranno le ore di lezione dedicate a chi ottenuto il permesso negli anni passati e ha bisogno del rinnovo dell’attestazione d’idoneità.

I due corsi avranno luogo presso la sede del GAL Alto Salento 2020 in Ostuni – C.da Li Cuti ex SS16 Ostuni-Fasano e saranno tenuti da docenti del Gruppo Micologico Culturale “Walter Zinzi” di Locorotondo così come previsto dalla L.R.12/2003, modificata dalla L.R. 14/2006 e dalla L.R.3/2012.

Le lezioni prenderanno il via a novembre 2020 ed è rivolto ad un massimo di 30 partecipanti, che dovranno sostenere una prova di esame per il rilascio del permesso alla raccolta e/o il rinnovo dell’attestazione.

Per le iscrizioni occorre compilare i moduli dedicati ed allegare la documentazione di corredo necessaria, che dovrà essere consegnata presso gli uffici del GAL Alto Salento 2020 dalle ore 10,00 alle ore 14,00, dal lunedì al venerdì.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste, anche, via mail info@galaltosalento2020.it o chiamando il numero 0831.305055