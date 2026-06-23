Con l’approvazione della Strategia di Sviluppo Locale “Natura, cibo e cultura dell’Alto Salento per un turismo sostenibile” del GAL Alto Salento 2020 da parte della Regione Puglia, attestandosi al 4° posto su 23 candidature, giovedì 25 giugno prossimo, alle ore 12:00 presso la sede del GAL Alto ad Ostuni, alla presenza del Sindaco di Brindisi, G. Marchionna, il Sindaco di Carovigno M. Lanzillotti, il Sindaco di Ceglie Messapica A. Palmisano, il Commissario Prefettizio per il Comune di Ostuni Dott.ssa P.E. Cicoria, il Sindaco di San Michele Salentino, G. Allegrini, il Sindaco di San Vitto dei Normanni, M. Ruggiero, e il Sindaco di Villa Castelli, G. Barletta, insieme al Presidente del GAL Bonaventura Cucci, verrà presentato il Piano di Azione Locale 2023-2027.

Con una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro da investire sul territorio dei 7 comuni dell’Alto Salento, il Piano di Azione si sviluppa in una prospettiva di lungo termine con azioni operative le cui risorse hanno il fine di trasformare idee progettuali in nuove attività imprenditoriali.

Il Piano di Azione Locale 2023-2027 che verrà illustrato si presenta con 5 cinque azioni per cinque obiettivi di sviluppo territoriale. Dall’Azione per l’avvio di nuove imprese nel settore dei servizi, commercio e artigianato che prevede un premio aggiuntivo per il richiedete che ha avviato una start-up, all’Azione rivolta alle aziende agricole che intendono diversificare, a cui si aggiunge un premio per lo start-up di ulteriori nuove attività connesse alla propria attività agricola di base. Ma il Piano prevede anche Azioni rivolte ad aziende esistenti che intendono sviluppare e consolidare la propria attività imprenditoriale. Un’Azione specifica volta a consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e consumo dei prodotti locali, prevede attività di informazione e promozione svolte da aggregazioni di soggetti pubblici e privati. Anche per gli Enti locali dell’Alto Salento sono previste azioni volte a realizzare o adeguare infrastrutture di base a servizio delle comunità rurali e delle imprese rurali (agricole e non).

Secondo il Presidente del GAL Alto Salento Bonaventura Cucci “Le Azioni d’intervento, tradotte in bandi, fanno parte di una più complessa visione circolare, tra urbano e rurale, e soprattutto tra i bisogni legati alla conoscenza e consumo di alimenti locali, al turismo sostenibile rispettoso del territorio e del benessere delle popolazioni locali. Tutte le azioni mirano sostenere l’occupazione con l’autoimprenditorialità e l’innovazione, riservando la priorità alle iniziative avviate e/o sviluppate dai giovani e donne, ma anche interventi sulle infrastrutture e strutture pubbliche ad uso collettivo (servizi socioculturali e ricreativi), che valorizzano il patrimonio storico-architettonico e ambientale dell’Alto Salento.”