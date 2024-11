Vittoria per la GAW Assi Basket Brindisi che sul parquet amico del PALAMELFI si aggiudica il match con il Frantoio Muraglia Barletta con il punteggio finale di 85-74.

Nonostante le assenze di Buttiglione e Scivales – continua la scalata in classifica per la GAW ASSI Basket Brindisi nel Capionato di Basket Serie C Unico

Le due formazioni non hanno disatteso le aspettative della vigilia: l’Assi veniva dall’importante successo esterno in terra coratina, mentre il Barletta era ancora con l’amaro in bocca per l’ennesimo ko maturato in casa potentina.

Alla palla a due coach Laghezza schiera Polifemo, Jallow, Valente, Calcagni e Kibildis mentre coach Scoccimarro si presenta con Mastrodonato, Falcone, Serino, Doronzo e Caceres dal primo minuto.

I ragazzi di coach Laghezza hanno dovuto far fronte alla grinta dei barlettani, trascinati dal proprio capitano Falcone e dall’esperto Serino che padroneggia nell’area pitturata sfruttando le proprie doti atletiche.

I biancorossi giocano comunque in scioltezza grazie all’estro del play Kibildis al controllo della regia biancorossa, alla tenacia e grinta di Polifemo e Valente ed alla precisione al tiro dell’esterno Calcagni, mettendo a segno canestri importanti.

Ciò nonostante Il primo tempino di gioco si chiude in svantaggio per i brindisini con il punteggio di 21-23.

Ottimo avvio dei padroni di casa anche nella seconda frazione di gioco: Calcagni domina nell’area pitturata, procurandosi diversi falli che gli hanno consentito di andare innumerevoli volte in lunetta.

L’esperienza di capitan Polifemo e della giovane promessa Jahier assicura punti importanti dall’arco, mentre Kibildis davvero inarrestabile continua ad inanellare una serie importante di canestri.

Sostenuti dal proprio pubblico i biancorossi chiudono in vantaggio il secondo tempino con il risultato di 47-41.

Nella terza frazione di gioco cresce il nervosismo ed aumenta la pressione dei barlettani che tentano di rendere vita difficile ai brindisini: aggrediscono gli avversari, recuperando diversi palloni e giocando in contropiede grazie all’estro di Galantino, coadiuvato da Falcone, ed alla grinta di Serino incontenibile sotto canestro.

Ma Polifemo & Co. non hanno certamente intenzione di arrendersi; i biancorossi sembrano più determinati e consapevoli delle proprie possibilità, non si lasciano intimorire, pressando gli avversari, trovando facilmente la via del canestro con Calcagni, Kibildis e Polifemo, particolarmente ispirati coadiuvati da uno Jahier degno di nota.

Grazie ai falli commessi dagli avversari i brindisini vanno diverse volte in lunetta, con percentuali di realizzazione all’altezza della situazione.

Al termine del terzo tempino i brindisini sono ancora in svantaggio con il risultato di 68-57.

Ultima frazione di gioco a dir poco emozionante: l’inerzia del match continua a seguire la direzione biancorossa con i soliti Kibildis e Calcagni a creare grossi grattacapi alla difesa barlettana, in difficoltà rispetto alla velocità del gioco espresso dai “monelli” biancorossi.

I ragazzi di coach Laghezza chiudono le linee di penetrazione ai barlettani che non trovano più la fluidità in fase offensiva.

Alla sirena finale il punteggio indica 85-74 per i padroni di casa ed è subito festa in casa biancorossa.

La gara non tradisce le attese con l’Assi che parte subito bene mantenendo sempre alta la concentrazione, consolidando il proprio vantaggio e mantenendolo sino alla sirena finale.

Mattatori dell’incontro ed MVP di serata il #23 biancorosso Riccardo Calcagni che chiude la gara con 24 punti, 10 rimbalzi, 2 assist, 2 palle recuperate ed una stoppata al suo attivo ed il talentuoso #44 Darius Kibildis con 27 punti, 4 rimbalzi, 5 assist e 5 palle

Prossimo turno domenica 01 dicembre 2024 alle ore 18:00 in trasferta a Mesagne per il derby con la Rossotono Virtus Mesagne..

Assi Brindisi – Barletta Basket 85-74 (21-23, 26-18, 21-16, 17-17)

Assi Brindisi : Polifemo 17, Jallow 2, Pagano ne, Jahier 8, Longo ne, Valente 3, Mbacke, Flores, Guadalupi 5, Calcagni 24, Notarpietro, Kibildis 27 – All. Laghezza

Barletta Basket: Fiorella, Di Leo, Galantino 8, Sasso, Mastrodonato 10, Falcone 15, Serino 30, Doronzo 4, Caceres 7, Del Vecchio, De Girolamo ne, Santoro – All. Scoccimarro