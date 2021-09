Reiterati maltrattamenti nei confronti dei genitori: con questa accusa, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Brindisi hanno arrestato S.F., 24 anni di Brindisi in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione dei Giudici Preliminari.

Secondo i riscontri operati dagli inquirenti, il giovane aveva creato un regime familiare intollerabile, improntato alla violenza ed alla prevaricazione, costringendo i genitori a richiedere, in più occasioni, l’intervento della Sezione Volanti.

In particolare, i genitori hanno subito l’aggressività del giovane che avanzava continue richieste di denaro utili a procurarsi sostanze stupefacenti.

In più occasioni, S.F. ha aggredito fisicamente i congiunti ed ha proferito nei loro confronti minacce di morte costringendoli, frequentemente, a trascorrere le giornate a casa di amici o parenti, pur di non incontrare il figlio.

Nei giorni scorsi, i genitori hanno deciso di formalizzare la denuncia nei confronti del figlio, al quale, ieri, è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito della quale S.F. è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.