Tappa brindisina per il tour che il Presidente nazionale della CNA Dario Costantini ha effettuato in Puglia con l’obiettivo di rilanciare l’azione della stessa organizzazione in una fase così delicata per il futuro del nostro paese.

In precedenza il Presidente Costantini aveva preso parte ad una iniziativa promossa a Bari sul tema “CNA motore del futuro” a cui hanno partecipato oltre duecento imprenditori, oltre all’assessore regionale Alessandro Delli Noci, al Sindaco di Bari Antonio Decaro ed al Presidente della Camera di Commercio Alessandro Ambrosi. Un palcoscenico dal quale Costantini ha rilanciato l’appello della CNA alla politica, affinché il paese possa disporre di regole certe attraverso cui intraprendere la strada della ripresa economica ed occupazionale.

Particolare attenzione, poi, è stata riposta all’utilizzo dei fondi del PNRR ed alla necessità di superare l’emergenza determinata dai costi energetici che stanno mettendo in ginocchio migliaia di piccole e medie imprese.

Decaro e Costantini, poi, nel ruolo di Presidente nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e della CNA, hanno approfondito proprio i temi legati all’utilizzo dei fondi del PNRR che passano attraverso procedure burocratiche più snelle ed efficaci.

Il Presidente Costantini, insieme al Presidente regionale Daniele Del Genio, al direttore regionale Giuseppe Riccardi ed al direttore provinciale Sonia Rubini, si è recato a Brindisi in visita all’azienda del Presidente provinciale della CNA Franco Gentile (Comosud) ed ha avuto modo di approfondire la situazione riguardante i comparti industriale ed artigianale del territorio brindisino che è alle prese con il processo di decarbonizzazione e – di conseguenza – di riconversione industriale. Una fase – come hanno sottolineato Costantini e Gentile – che passa attraverso un impegno diretto del Governo nazionale e di quello regionale affinché si creino strumenti efficaci di attrazione territoriale finalizzati a veicolare nuovi investimenti.