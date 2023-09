In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 23-24 settembre, l’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, soggetto gestore della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, Via Giovanni Tarantini 35 (Ex Convento delle Scuole Pie), in sinergia con il Comune di Brindisi, v’invita a scoprire il bene monumentale con un percorso nella PINACOTECA COMUNALE ARMANDO SCIVALES, oltre che a scoprire i suoi spazi e attività.

Occasione per raccontare al pubblico ciò che avviene all’interno della Casa di Quartiere, come ad esempio l’accoglienza dei Pellegrini dei vari Cammini e Itinerari Culturali, ammirare le opere esposte di CityCollage Collection di Genny Giammarruco Giulia Ruggiero con alcuni scorci particolari ed elementi caratteristici della nostra città, il progetto Il Mare Dentro e le Luminarie Artistiche di Francesca Prudentino.

In particolare, Sabato 23 Settembre apertura delle attività alle 17:00 con le letture teatralizzate de “I fatti storici avvenuti a Brindisi lungo la Regina Viarum” a cura di Elisabetta Leone, della Compagnia Attoterzo e con commento musicale a cura del maestro Gaetano Leone.

ORARI VISITE:

– sabato 23 settembre: dalle 10:00-12:00 e dalle 17:00 alle 24:00

– domenica 24 settembre: dalle 10:00-12:00 e dalle 17:00 alle 21:00

Vi aspettiamo per condividere con noi due giornate all’insegna della bellezza in occasione del ricco calendario cittadino per le Giornate Europee del patrimonio.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie