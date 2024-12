Il Movimento 5 Stelle di Brindisi, in merito al recente convegno organizzato dall’Arca Nord Salento, segnala l’assenza di informazioni sulla gestione degli alloggi di servizio situati nel quartiere Paradiso di Brindisi e a Ostuni(Legge Gozzini).

In particolare, lo scorso 17 giugno, sul sito ufficiale dell’Ente era stato pubblicato un bando per l’alienazione del 50% degli alloggi di servizio, come previsto dalla Legge Regionale in merito alla alienazione. Tuttavia, a sei mesi di distanza dalla sospensione del bando, non sono state fornite ulteriori notizie al riguardo.

Considerando il ruolo dell’Arca Nord Salento, incaricata della gestione degli alloggi popolari e di servizio, sarebbe stato opportuno procedere con l’alienazione degli alloggi di servizio: i proventi derivanti dalla vendita avrebbero potuto essere utilizzati per affrontare le numerose problematiche legate alle politiche abitative.

Purtroppo, la sospensione e il rinvio del bando a data da destinarsi hanno aggravato la situazione delle famiglie che risiedono in questi alloggi, lasciandole in una condizione di incertezza e senza soluzioni a breve termine. Auspichiamo che il bando venga presto ripubblicato, nell’interesse delle tante famiglie ancora in attesa di risposte concrete.

Gabriele Malorzo.

Gruppo Territoriale M5S Br