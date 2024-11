Il protagonista dello spot segue il filo del mistero attraversando i luoghi che raccontano storia e mistero. Il mistero nascosto nelle pietre, negli angoli dimenticati, negli affreschi dei monumenti, nelle incisioni, nei simboli e nei santi raffigurati. In mano ha le foto sbiadite del vecchio Teatro Verdi, del Duomo e della chiesa di Santa Lucia, e deve scoprire la verità e allora si mette in cammino e capisce che la bellezza e la storia vivono nel mistero perché solo ciò che non è svelato del tutto può continuare a meravigliarci. Brindisi appare in tutta la sua straordinaria unicità, uno scenario che intreccia memoria e immaginazione. Il suo viaggio si conclude a Teatro perché è lì che la verità si cela, dietro il sipario, e la scena è pronta a raccontarcela. Ed è sempre lì che incontra Gabriella Genisi, la creatrice di Lolita Lobosco.

Appuntamento al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi sabato 30 novembre alle ore 20.30 con la finale del festival letterario “Giallo e Nero di Puglia”, la serata che proclamerà il romanzo vincitore per la sezione editi dell’edizione 2024 e nella quale non mancherà la musica con Stefania Dipierro e Dario Skèpisi. L’ingresso è gratuito con prenotazione su rebrand.ly/GialloNeroPuglia.

Lo spot è realizzato da Mimmo Greco con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi.