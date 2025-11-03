November 3, 2025
Nov 3, 2025    Posted by    news 0

Con decreto sindacale sottoscritto in data odierna, 3 novembre 2025, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha provveduto alla designazione del componente del Comune capoluogo nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
“Visto che in esito alla procedura in argomento sono pervenute nei termini n. 3 dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico di che trattasi, e n. 1 dichiarazione fuori termine”, si legge nel decreto, il sindaco ha nominato l’avv. Gianluca Selicato, 53 anni e all’atto di nomina ha allegato il curriculum vitae del professionista, “ove emergono attitudini ed esperienze professionali coerenti ed in linea con l’incarico” per il quale si è proceduto alla nomina.

