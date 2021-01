L’importante caso che in Puglia ha come protagonista Tommaso Gioia di Ceglie Messapica candidato capo lista nelle scorse elezioni regionali nella lista “Con Emiliano”.

Tommaso Gioia e’ stato rappresentato e difeso dal noto studio Loiodice di Bari, e dallo stesso Aldo Loiodice, e dall’avvocato Giovanni Mucci con studio a Ceglie Messapica e Villa Castelli.

Il TAR di Bari ha riconosciuto il ricorso effettuato dal Candidato Consigliere Regionale della lista ” CON EMILIANO”, e ha ritenuto opportuno l’accertamento dei voti validi in tutte le sezioni della provincia di Brindisi.

Nella giornata del 16/01/2021, é stato disposto di riconteggiare le schede elettorali per i voti validi, da effettuarsi entro 60 giorni da parte della Prefettura di Brindisi.

Si tornerà dinanzi al Tar per l’udienza di merito il prossimo 8 Luglio.

Nelle ultime elezioni, Il Cegliese Tommaso Gioia non fu proclamato Consigliere Regionale per pochi consensi di distacco, rispetto al Consigliere eletto di Carovigno.

COMUNICATO STAMPA

Tommaso Gioia Candidato al Consiglio Regionale nella Lista “Con Emiliano”