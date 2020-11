IL PRIMO GRADO DELLA NON VIOLENZA È IL RISPETTO DI OGNI VITA

(Lanza del Vasto)

Il pensiero di Lanza del Vasto (illustre concittadino, apostolo della non violenza), ben si addice alla Giornata del 25 novembre per la quale l’Amministrazione Comunale ha organizzato un evento che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme antiCovid.

Ecco la dichiarazione, al riguardo, dell’Assessore comunale alla Cultura Alessandra Pennella:

“È il 25 novembre la data universalmente scelta per la commemorazione delle donne vittime di violenza. Il nostro Comune porterà loro il suo personale omaggio installando una panchina rossa nella piazzetta dello “Sgarzuso” (Via Regina Margherita, angolo Stratodde).

Per l’inaugurazione della panchina, alle ore 17 di domani 25 novembre (tutto verrà ripreso in diretta Facebook e pubblicato su questa pagina), si esibiranno diversi talenti sanvitesi per dedicare un pensiero a tutte le donne, onorando la memoria di chi non ce l’ha fatta, incoraggiando chi è vittima fisica o psicologica a chiedere aiuto, per uscire da questo terribile tunnel.

Celebrare questa data emblematica nasconde un significato più profondo, che va al di là del semplice ricordo di chi non ha potuto far valere i propri diritti: questa data serve a ricordare che sta a noi, donne e uomini, tutti uniti, impedire che tutto ciò non accada più. Quella panchina sarà sempre lì, a ricordarci che bisogna impegnarsi tutti insieme affinché nessuna donna venga più discriminata, aggredita, violentata solo perché donna, sul posto di lavoro o in qualsiasi altra situazione.

Si ringraziano, come sempre, le ditte e gli artisti che gratuitamente hanno contribuito alla realizzazione di tutto questo: la ditta Color Falc di Luigi Laghezza per il restauro della panchina, la ditta Saracino per l’installazione, la ditta Laghezza srl per l’illuminazione nella piazzetta e sulla facciata del Palazzo di Città (illuminato di rosso in serata) e gli artisti Altea Chionna, Angelica e Alessandra Francavilla e Irene Cavallo. Si ringraziano inoltre Valerio Marraffa per il servizio di fotografia e montaggio video (che sarà successivamente pubblicato sui canali YouTube e Facebook del Comune) e le consigliere comunali Anna Rita Zito e Barbara Chionna per la preziosa collaborazione”.