Nell’ambito dei percorsi di socializzazione in favore di minori con disturbi dello spettro autistico promossi dal Consorzio ATS Br4 mediante l’uso delle risorse destinate dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, a partire dalle ore 9 di giovedì 5 dicembre – presso la palestra della Scuola Primaria “Giovanni Falcone” di Mesagne – verrà presentato il progetto “Sfumature uniche” realizzato dalla cooperativa “Socioculturale” in collaborazione con gli Istituti comprensivi “Giovanni XXIII – Moro” e “Carducci – Materdona”, l’associazione di promozione sociale “Coloriamo il Mondo” e l’associazione sportiva “San Pio”. I ragazzi disputeranno una partita di basket, sperimentando anche attraverso la pratica sportiva l’importanza dell’inclusione e la ricchezza della diversità.

«La Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità offre l’occasione per ribadire la direzione verso cui intendiamo rivolgere il nostro impegno, vale a dire offrire servizi e prospettive di autonomia, – spiega il presidente del Consorzio, Antonio Calabrese – rafforzando la cultura della comprensione e insieme della consapevolezza circa gli aspetti legati al disturbo dello spettro autistico, con l’intento prioritario di garantire dignità e benessere a singoli e famiglie». «Sembrerebbe superfluo ribadirlo ma è invece importante farlo, la scuola rappresenta una delle realtà alle quali occorre guardare con maggiore cura per la realizzazione degli obiettivi che ci stanno a cuore», afferma Alessandro Nocco, referente per la cooperativa “Socioculturale”, realtà da anni attiva sul territorio come gestore dei servizi di integrazione scolastica specialistica in favore degli alunni diversamente abili. L’iniziativa a scuola è aperta alla partecipazione di quanti vorranno assistere.