Venerdì 20 novembre, alle ore 10.00, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ed il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cellie saranno presenti presso l’istituto Comprensivo Casale (Plesso Kennedy) per la giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Gli alunni dell’istituto hanno deciso di festeggiare la giornata in sicurezza all’interno del loro istituto esprimendo a loro modo con attività varie per celebrare per dare voce ai propri diritti derubati e/o goduti con le varie soluzioni proposte dai vari dpcm e ordinanze che li tengono lontani dai loro compagni e maestre e che li costringono dietro ad un pc.

Scrive la Prof.ssa Daniela Russo: “Sono passati oltre 30 anni dall’adozione di quella convenzione che per la prima volta ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici: la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Adottata nel 1989, l’Italia l’ha ratificata il 27 maggio 1991.

Tramite la loro voce vogliamo far comprendere all’opinione publica e al mondo che i diritti dei nostri ragazzi vanno protetti e tutelati, in quanto tutti i bambini sono designati cittadini fin dalla nascita e molti di loro si stanno accingendo a preparare la loro campagna elettorale in previsione delle prossime elezioni del ccr che si svolgeranno nel 2021”