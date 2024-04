In occasione della nona edizione della Giornata nazionale della salute della donna, promossa dal Ministero della Salute e dalla Fondazione Atena Onlus e celebrata il 22 aprile, i Consultori Familiari dedicano la settimana dal 18 al 24 aprile all’informazione, prevenzione e cura al femminile.

Il responsabile dell’Unità di Coordinamento Consultori della Asl Brindisi, Antonio Fanigliulo, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, diretto da Stefano Termite, ha organizzato l’open week con accesso libero nelle varie sedi della provincia con incontri a tema.

• Consultorio Familiare di San Pancrazio Salentino: “La menopausa e la contraccezione nella vita della donna” 18 aprile dalle 15.00 alle 17.30.

• Consultorio Familiare di Ostuni: “La prevenzione oncologica e la prevenzione IVG” 18 e 19 aprile dalle 8.00 alle 13.00.

• Consultorio Familiare di Fasano: “La salute della donna nelle varie età della vita” 18 aprile dalle 12.00 alle 13.00, 19 aprile dalle 10.00 alle 12.00, 23 aprile dalle 12.00 alle 13.00, 24 aprile dalle 11.30 alle 12.30.

• Consultorio Familiare di Ceglie Messapica: “La salute della donna nelle varie età della vita” 19 e 23 aprile dalle 9.00 alle 13.00.

• Consultorio Familiare di Brindisi n.1 “Di Summa”: “Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e prevenzione IVG mediante confronto con professionisti” 22 aprile dalle 8.30 alle 13.00.

• Consultorio Familiare di Mesagne: “Pubertà: l’età del cambiamento e della conoscenza. Un pomeriggio in compagnia delle ostetriche per affrontare vari temi… ciclo mestruale, contraccezione d’emergenza, prevenzione”, 22 aprile dalle 15.00 alle 17.30.

• Consultorio Familiare di S. Pietro Vernotico: “La salute della donna: la prevenzione come miglior alleata” 22 aprile dalle 9.30 alle 12.30.

• Consultorio Familiare di San Vito dei Normanni: “La salute della donna nelle varie età della vita” 22 aprile dalle 9.00 alle 12.00.

• Consultorio Familiare di Oria: “La salute preconcezionale mediante la promozione di interventi preventivi. Conoscere la menopausa mediante il confronto con professionisti, l’importanza degli screening oncologici” 22 e 24 aprile dalle 9.00 alle 13.00.

• Consultorio Familiare di Cisternino: “La salute della donna nelle varie età della vita” 24 aprile dalle 12.00 alle 13.00.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI