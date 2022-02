Il Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto dall’Arch. Emilia Mannozzi, e l’Amministrazione Comunale di San Pancrazio Salentino, nella persona dell’Assessore alla Cultura, dr.ssa Antonella Fontana, celebreranno lunedì 14 febbraio, alle ore 10.00, il “Giorno del Ricordo”, ricorrenza, istituita dal Parlamento Italiano nel 2004, presso la Sala Giunta comunale di S.Pancrazio Salentino, in modalità videoconferenza, per l’emergenza sanitaria.

Il Museo Archeologico Ribezzo trasferirà il consueto racconto dedicato ad una pagina di storia dell’esodo istriano, dalmata, fiumano, agli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore I.I.S.S. “Epifanio Ferdinando” – Tecnico – Tecnologico di San Pancrazio, diretto dal Prof. Mario Palmisano Romano, nonché agli studenti I.C. San Pancrazio Salentino, diretto dalla prof.ssa Daniela Savoia.

Sarà Giovanni Nardin -ANVGD – Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia-, figlio di esule di Pola, che racconterà il dramma di Vergarolla (Pola), la prima strage di italiani in tempo di pace, dove persero la vita 100 persone, tra cui sette suoi familiari.

Seguirà un Concorso di Idee, in cui gli alunni e gli studenti degli Istituti partecipanti rifletteranno su un tassello, sino ad ora mancante, di un grande mosaico della storia italiana in Istria, presentando elaborati con linguaggi espressivi diversificati.