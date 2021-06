Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli.

“Un futuro ancora desolatamente incerto e un indennizzo di soli 250 euro che la Regione non ha ancora erogato. Insomma, per i giostrai e ambulanti delle fiere e feste patronali della Puglia solo mortificazioni da parte dell’Assessorato allo Sviluppo Economico che li ha completamente dimenticati.

Così mentre si decide di fare sperimentazione per far tornare i giovani in discoteca e si programmano nei minimi dettagli le cerimonie nunziali e non, nessuno pensa a cosa ne sarà delle feste popolari e religiose che fanno parte della nostra identità socioculturale, e sono il volano di un’economia che è ormai in ginocchio da più di un anno. Le giostre che non girano, e gli ambulanti specializzati nelle fiere e feste patronali che non vendono, stanno lasciando sul lastrico tante famiglie. E se la Regione dimentica pure di erogare 250 euro, siamo al danno oltre la beffa”./comunicato