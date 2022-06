Giovanni Allegrini si riconferma sindaco di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi.

Allegrini si è imposto largamente su Antonio Chirico (San Michele No Enfiteusi) al termine di una competizione mai in dubbio, dal momento che, a San Michele Salentino, il centrodestra non ha presentato alcuna lista, nè candidato sindaco.

Lo spoglio delle 3.426 schede votate (pari al 71,40% degli aventi diritto al voto) ha sancito la vittoria del candidato sindaco sostenuto dalla lista civica “72018 San Michele” con 3.023 voti (92,64%).

Ad Antonio Chirico sono andate appena 240 preferenze, pari al 7,36%

Alla lista di Allegrini vanno 8 dei 12 seggi del consiglio comunale. 4 i seggi assegnati alla lista di Chirico.

Le schede nulle sono state 93 mentre le bianche 70.