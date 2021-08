Giovedì 12 agosto alle 21.00 in piazza Giovanni XXIII a Francavilla Fontana arriverà una ventata di freschezza e divertimento con “Il meglio di…” della Rimbamband.

La band, che torna nella Città degli Imperiali dopo il grande successo riscosso nel 2019, presenterà, assieme ad alcuni inediti, i pezzi più amati con i quali ha fatto ridere l’Italia.

Un vero tour de force della comicità, durante il quale gli spettatori saranno in balia di questi cinque straordinari musicisti un po’ suonati, che incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano… giocano.

Allo spegnersi delle luci, come per magia, il reale si farà surreale, l’impossibile diventerà possibile, il possibile improbabile. Tutti saranno travolti dall’irresistibile mix di musica, mimo, clown, tiptap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, parodie. Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con energia travolgente.

La Rimbamband è composta da Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo e Nicolò Pantaleo.

L’evento è inserito nel cartellone teatrale estivo a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso della Certificazione verde Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito www.dgc.gov.it/web/.

Per info e prenotazioni 320.8038588.

BIGLIETTI

Primo Settore (posto unico) 15 euro | Secondo settore (posto unico) 10 euro.

Biglietti disponibili in prevendita nel circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo presso l’Infopoint di Castello Imperiali ogni venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30. La vendita online sarà chiusa 24 ore prima dello spettacolo. I biglietti non venduti in prevendita saranno acquistabili la sera dello spettacolo direttamente in Piazza Giovanni XXIII dalle 19.30.

