Giovedì 16 settembre alle 18.30 nell’atrio di Castello Imperiali torna la rassegna “Di Chianche d‘inchiostro” con la presentazione del libro “Le parole che non ti ho letto” di Donatello Sibilio.

All’incontro prenderanno parte il Sindaco Antonello Denuzzo, il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi e l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti.

La presentazione del testo sarà a cura dal prof. Giorgio Rosso.

Alcuni versi della raccolta poetica saranno declamati dalla prof.ssa Annamaria Padula e dal direttore artistico dell’Associazione “Il Sipario” Tani Roma.

Donatello Sibilio è nato a Francavilla Fontana nel 1978. Tra i suoi interessi la musica d’autore il cinema e il teatro. Ama rinchiudersi nella sua passione più grande, la poesia. Scrive ovunque si trovi, porta sempre con sé carta e penna. Da un anno si è affacciato nel mondo dei social network come poeta. Adora l’appellativo “abusivo in attesa di condono”, non considerandosi un poeta ma “uno che scrive sensazioni”.

Nel 2020 (inizio pandemia) ha reso “visibili” le sue poesie, coinvolgendo quasi ottomila inscritti nelle sue pagine social.

L’evento è a cura della ASD Team Fuorisoglia.

La partecipazione del pubblico all’evento è consentita nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

Comune di Francavilla Fontana