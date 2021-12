STP Brindisi informa che le Organizzazioni Sindacali territoriali FILT CGIL e UIL TRASPORTI hanno aderito alla manifestazione nazionale di sciopero di 24 ore del giorno 16/12/2021.

L’astensione sarà articolata nell’intera giornata.

Nel rispetto del regolamento aziendale, di cui all’art.1 comma 2 della L.146/90, dell’accordo nazionale 07.02.91 e della delibera n°18/138 del 23.04.2018 della commissione di garanzia, dovranno essere garantiti:

i servizi urbani ed extraurbani da e per le Zone Industriali di Brindisi e Taranto per i lavoratori impegnati nelle lavorazioni a ciclo continuo;

le corse di corrispondenza per i pendolari delle Zone Industriali;

tutti i servizi nelle fasce orarie:

Dalle ore 05:30 alle ore 08:30

Dalle ore 12:30 alle ore 15:30

Nella predetta giornata, con esclusione dei servizi garantiti, potranno verificarsi cadute dei servizi urbani ed extraurbani.