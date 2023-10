Giovedì 19 ottobre torna la notte della moda del Morvillo Falcone… Si accendono i riflettori in Piazza del Municipio a San Vito dei Normanni, per un doppio appuntamento con la moda.

A partire dalle ore 15.30, avrà luogo il Job Day “L’arte sartoriale, competenze e prospettive di un mercato simbolo del Made in Italy”. L’evento, organizzato dall’Associazione PUNTI CARDINALI di San Vito dei Normanni, vedrà la presenza di professionisti ed esperti del settore che si interfacceranno con gli studenti, supportandoli nella scelta delle professioni future.

Sarà presente anche l’Istituto Cordella di Lecce, storica scuola di formazione nel campo della moda.

Alle 17.30, nell’ambito dell’evento “LA NOTTE DELLA MODA” promosso dalla RETE TAM (rete nazionale di istituti tecnici e professionali dei settori tessile, abbigliamento e moda) di cui il Morvillo Falcone è membro, sfileranno in passerella gli alunni, indossando abiti ideati e realizzati da loro, durante le attività didattiche dello lo scorso anno scolastico. Ogni abito è frutto delle abilità creative degli studenti.

La sfilata avrà la capacità di “raccontare” le competenze acquisite in un settore in cui tradizione e innovazione si intrecciano per una nuova elaborazione delle eccellenze del Made In Italy.