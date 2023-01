Si svolgerà a Brindisi presso l’ex convento di Santa Chiara (in via Santa Chiara, 2) giovedì 2 febbraio pv (inizio alle 18,30), l’evento “Storie di incontri, l’Affido”. Organizzato e promosso dall’Inner Wheel club di Brindisi “Sveva Filia Solis” in collaborazione con il Comune di Brindisi, la cooperativa Lysithea (che gestisce il Servizio “Affidamento familiare minori”) ed il CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”, l’incontro è fortemente voluto al fine di sensibilizzare e promuovere l’accoglienza di un minore da parte di una famiglia, una coppia o un single.

Dopo i saluti di Daniela Angelini (Presidente Inner Wheel “Sveva Filia Solis” Brindisi), interverranno Luana Petrera ed Erika Convertino, due psicologhe che sostengono ed accompagnano il percorso dell’affido. Le conclusioni saranno affidate ad Isabella Lettori (Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Brindisi).