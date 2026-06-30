Nell’ambito delle attività del Servizio Incrocio domanda-offerta, intercettando uno specifico fabbisogno del territorio, il Centro per l’Impiego di Mesagne organizza un recruiting day dedicato ai settori sanitario, socio-sanitario, sociale e socio-pedagogico.

Arpal Puglia ha lanciato la chiamata pubblica agli imprenditori alla ricerca di personale nei settori interessati. Hanno risposto 13 aziende, con 104 posizioni lavorative aperte.

L’evento si svolgerà giovedì 2 luglio presso il Centro per l’Impiego di Mesagne in via Nazario Sauro n. 27, dalle 14:30 alle 16:30.

Si consiglia di portare con sé più copie sottoscritte di CV da consegnare alle aziende.

Esclusivamente per i candidati residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, nell’ambito della strategia #mareAsinistra, sarà possibile prenotare un colloquio online compilando il Google form a questo link: https://forms.gle/yLf5e6874fTF3RfA8

#mareAsinistra è la strategia delle Regione Puglia che mira a favorire il rientro dei talenti pugliesi nel territorio di provenienza e di stimolare i non pugliesi a venire a vivere e lavorare nella nostra regione.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

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