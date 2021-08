Al via gli appuntamenti in programma a Mesagne nell’ambito della stagione estiva promossa dal Comune di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Si parte il 2 settembre alle ore 21 all’Atrio del Castello con Luigi D’Elia con “Tarzan Ragazza Selvaggio” (Teatri di Bari / INTI), di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, molto liberamente ispirato a Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs. Regia di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Spazio scenico Deni Bianco e Luigi D’Elia. Con il sostegno di Giallo Mare Minimal Teatro Empoli nell’ambito del progetto “Residenze” Art. 43 Mibact-Regione Toscana. Lo spettacolo sostiene Survival International, il movimento mondiale per i popoli indigeni, e la sua campagna per un nuovo modello di conservazione, efficace e rispettoso dei popoli indigeni, contro la conservazione coloniale che ruba la terra ai popoli nativi che la custodiscono e la abitano da sempre. Esistono pochi casi reali di bambini cresciuti da soli nella natura o allevati dagli animali. È accaduto che siamo stati cresciuti da lupi, cani, scimmie, animali della Savana. Le loro storie si perdono nel tempo tra cronaca e leggenda, tra sogno e realtà, ma qui abbiamo il dono del teatro che fa esistere per un’ora nel rito antico e carnale del racconto, del corpo dell’attore e del respiro del pubblico la storia un bambino rimasto orfano nella foresta del Congo e cresciuto volando da un albero all’altro come le scimmie. Tarzan, era lo strano verso che facevano le scimmie per chiamarlo o indicarlo. Che nella loro lingua, perché ogni animale ha una sua lingua e un suo canto, voleva dire pelle bianca. Questo spettacolo, nato durante la più importante crisi sanitaria e ambientale del nostro tempo, racconta la sua storia, nuda e cruda, senza nessuna concessione alle promesse degli adulti e del progresso. Con il più grande amore per il mistero intoccabile della crescita, dell’umano e della nostra Terra. Tarzan ragazzo selvaggio si libera della tradizione hollywoodiana, non ci sono alligatori uccisi dopo lunghe e pericolose nuotate, Cita – meglio dirselo subito – non esiste, e il rapporto con Jane è molto più complicato: la base del racconto teatrale è Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs.

Inizio ore 21.00

COSTO DEI BIGLIETTI

Per lo spettacolo Tarzan

Posto unico – € 2

VENDITA DEI BIGLIETTI

Info e prenotazione telefonica al 320.8038588

I biglietti sono in vendita presso:

Tabaccheria Il Quadrifoglio (Galleria Auchan Mesagne – SS 7 Km 10 – T. 0831 773503 – tabacchiauchan@libero.it) dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 21.

Tabaccheria Calavita Diego (via G. Marconi, 94 Mesagne – T. 0831 771826 – diego_calavita@libero.it) dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 20, la domenica dalle 8.39 alle 12.30.

La sera di spettacolo sarà allestito il botteghino nelle sedi degli eventi a partire dalle 19.30 fino a inizio spettacolo. I biglietti sono disponibili anche online su www.vivaticket.com

INFO

Per maggiori informazioni: 320.8038588

MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – di cui all’articolo 9, comma 2 – https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19: https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese