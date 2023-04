Giovedì 20 aprile alle ore 17,00 presso il di via Adua nella frazione Tuturano si svolgerà un incontro di coprogettazione finalizzato a facilitare la partecipazione pubblica all’Avviso RIUSA BRINDISI per l’affidamento in gestione dell’immobile che diventerà una delle Case di Quartiere della rete cittadina di spazi per la cultura e il sociale.

All’incontro parteciperanno la Dirigente del Settore Programmazione Economica e Sociale Gelsomina Macchitella, il Responsabile Unico del Procedimento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FERS, Vincenzo Urso e il Project Manager del Progetto Case di Quartiere Davide Di Muri. Dopo un sopralluogo nel bene pubblico inutilizzato verranno fornite eventuali delucidazioni sul bando e sullo stato di attuazione del progetto Case di Quartiere nel quale il futuro Ente gestore entrerà a pieno titolo come destinatario del percorso di capacitazione, supporto e accompagnamento.

La procedura RIUSA BRINDISI, aperta sino alle ore 13.00 del 5 maggio 2023, è rivolta ad associazioni, cooperative, imprese, società, consorzi con finalità culturali, artistiche, ricreative, socio-educative e socio-educative che potranno presentare il loro progetto con gli obiettivi di valorizzare il patrimonio pubblico, contribuire a generare luoghi urbani che creino opportunità di apprendimento, aggregazione, cultura, lavoro e impresa sociale a favore della comunità locali.

I partecipanti saranno liberi di delineare la propria proposta in base alle loro vocazioni e piani di intervento, in quanto l’avviso non definisce quali servizi e attività realizzare, ma consente alle organizzazioni che si proporranno, di presentare uno specifico progetto di gestione sulla base del proprio oggetto sociale e dell’esperienza pregressa.

Per fornire maggiori informazioni e allargare la base della partecipazione, all’incontro pubblico di coprogettazione seguirà uno sportello dedicato all’avviso e curato dal team del Progetto Case di Quartiere POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario III – Azione 3.2. – Asse prioritario IX – Azione 9.3. Programma regionale “Pugliasocialein” Hub di Innovazione sociale. Lo sportello sarà attivo presso Palazzo Guerrieri nei giorni 25, 27 aprile, 2 e 4 maggio, previa prenotazione alla mail girardimarica@gmail.com.