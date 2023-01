In occasione del terzo appuntamento della stagione teatrale organizzata dalla città di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, l’attore Ettore Bassi andrà in scena con l’interpretazione de “Il mercante di Luce”. Tratto da un toccante romanzo scritto da Roberto Vecchioni, lo spettacolo si terrà giovedì 26 gennaio alle ore 21 al Teatro comunale.

Ivana Ferri torna ad occuparsi di un teatro attento a problematiche sociali aperte e lo fa riunendo un gruppo di lavoro di rara sensibilità. “Il Mercante di luce” narra del viaggio poetico di un padre e di un figlio, e Ettore Bassi è il protagonista di questo particolare racconto, parole febbrili e piene d’amore, pronunciate da un padre al proprio figlio. Il tentativo di lasciargli un dono, il più grande possibile, oltre la felicità, il disamore e l’amore, la casualità di nascere oppure no, oltre tutto questo, che è un frullar d’ali in una melodia alta e che ci portiamo dentro al di là del tempo dato. ‘Perché non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro’.

Info: Teatro comunale via Federico II di Svevia, cell. 339.1338519 – www.teatropubblicopugliese.it – Comune di Mesagne, ufficio Cultura- via Castello 10, telefono 0831.732245.

Biglietti disponibili online al link https://bit.ly/3Xveg5p, in tutti i punti vendita Vivaticket e al botteghino del Teatro dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 20.

Il botteghino del teatro sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle ore 18.30.