Giovedì 3 marzo alle 21.00 (orario porta 20.30) al Teatro Italia di Francavilla Fontana andrà in scena lo spettacolo “Stanno sparando sulla nostra canzone” con Veronica Pivetti.

La vicenda si svolge in America, nei mitici anni Venti, in pieno proibizionismo con la presenza invadente della malavita organizzata. I baci e gli abbracci non sono più sconsigliati, l’epidemia di spagnola è un lontano ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge quel che passa il convento, ma anche una bella manciata di futuro fresco e incontaminato. Gli scampati corteggiano le sopravvissute. Le sopravvissute si danno alla pazza gioia e sanno che la speranza è l’ultima a morire.

Protagonista di questa black story è Veronica Pivetti, in arte Jenny Talento, fioraia e venditrice d’oppio by night, che finisce col cedere alle avances di un giovane e inesperto giocatore di poker, Nino Miseria.

La voglia di risorgere, dopo gli anni della pandemia, soffia sulla passione, e Jenny si lascia trascinare in un mondo perduto fatto di malavita, eccessi, amore e gelosia. Fino a quando il gangster più temuto della città, Micky Malandrino, non pretende da lei la restituzione di un vecchio debito contratto dal suo amante. Dopo qualche resistenza, la donna cede, ma poi ci ripensa trascinandoci in una resa dei conti salata e non più rinviabile.

Un’opera incalzante dalle atmosfere retrò, travolte e stravolte da un allestimento urban, spolverato dai fumi colorati delle strade di Manhattan, da occhiali scuri, mitra, calze a rete, scintille e canzoni.

Lo spettacolo, che sostituisce “La macchina della felicità” con Flavio Insinna, è diretto da Gra & Mramor con le musiche di Alessandro Nidi. Sulla scena, al fianco di Veronica Pivetti, ci saranno Cristian Ruiz e Brian Boccuni.

La stagione teatrale di Francavilla Fontana è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti è possibile contattare i numeri 320.8038588 – 377.4234662.

Francavilla Fontana, 28 febbraio 2022

Foto di scena di Renzo Daneluzzi.

