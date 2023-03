Una cerimonia storica. Un appuntamento affascinante e suggestivo arriva giovedì 30 marzo 2023 in diretta ESCLUSIVA NAZIONALE a partire dalle 10.30 su Antenna Sud, sia sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, sia in streaming in tutto il mondo sul sito www.antennasud.com, sia su Facebook sulla pagina Antenna Sud.

Nella meravigliosa cornice della Piazza Marinai d’Italia di Taranto – Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III, alla presenza delle massime autorità della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Teo Luzi, giureranno fedeltà alla Repubblica, per la prima volta in una cerimonia congiunta, gli allievi del 25° Corso Normali Marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto e gli allievi del 141° Corso della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto.

Grazie all’ennesimo sforzo del Gruppo Editoriale Domenico Distante, l’intera cerimonia sarà realizzata e trasmessa da Antenna Sud con un imponente spiegamento di giornalisti, coordinati dal direttore Gianni Sebastio, tecnici e mezzi per garantire uno standard qualitativo e tecnico di alta qualità.

I telespettatori potranno vivere le emozioni, i volti, le parole dell’evento in tutte le parti del mondo: anche i militari in missione negli oceani e ovunque la Marina Militare italiana è impegnata con un proprio presidio.

Un appuntamento da non perdere per chiunque ama il nostro Paese e ammira lo sforzo di tutti coloro che, con la propria divisa, difendono la pace e la sicurezza.

Antenna Sud, ancora una volta, si pone come voce amica del territorio, testimone sempre presente lì dove accade la notizia.