Si svolgerà giovedi 5 settembre a Mesagne, in piazza Commestibili alle ore 19, un incontro aperto a tutta la cittadinanza sul tema “La rete dei Castelli della Via Appia”, voluto dai club Rotary Club Brindisi Appia Antica e il R.C. Roma Appia Antica, con il R.C. Brindisi, R.C. Brindisi Valesio, R.C. Ceglie Messapica, R.C. Fasano, R.C.Ostuni Valle D’Itria Rosamarina, in collaborazione con il Comune di Mesagne ed il patrocinio della Provincia di Brindisi.

L’obiettivo dei club Rotary del territorio è quello di dare lustro alla via Appia “Regina Viarum”, riconosciuta patrimonio Unesco, attraverso la conoscenza dei suoi castelli. Durante questo primo appuntamento, a cui ne seguiranno altri sulla via Appia Antica e Traiana, sarà prsentato il percorso già fatto a partire dal 2010 con il progetto distrettuale “Rotary per i castelli della via Appia” .Da sempre impegnato nella crescita culturale, sociale, economica dei vari territori, Il Rotary International vuole implementare la conoscenza della via Appia con i Castelli, dando visibilità a tutti i nostri tesori presenti lungo il museo diffuso rappresentato dalla via storica più conosciuta al mondo e generare ulteriore sviluppo.

Programma:

– ore 19,00 saluti e Inni come da cerimoniale rotariano

– ore 19,15 – On.T.Matarrelli : la via Appia Patrimonio UNESCO passato presente futuro (Sindaco di Mesagne)

– ore 19,30 – Prof. Gert Burgers: -La via Appia –

( Archeologo Doc.Univ. Amsterdam – Dir.Scient. Parco Archeologico Muro Tenente Mesagne)

– ore 19,45 – Prof. Gianbattista De Tommasi : -La rete dei Castelli

(P.D.G.- Già Doc.Restauro Architettonico Politecnico BariCoord.Com.Tec.Scientifico “Rotary per i castelli”)

– ore 20,10 – Dott Francesco Facecchia: progetto distrettuale “ La rete dei castelli della via Appia” dal 2010 ad oggi.

(deleg. governatore dist. 2120 prog.“Il Rotary per i castelli della via Appia”)

Conclude: Governatore Lino Pignataro

R.I. Distretto 2120 Puglia Basilicata