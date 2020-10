Venerdì 9 ottobre questa provincia sarà interessata dal transito con arrivo in Brindisi della 7^ tappa del Giro d’Italia, per un percorso complessivo di Km 52, di cui 43 di strada Statale 7 (Taranto –Brindisi) Proveniente da Grottaglie (TA) la carovana percorrerà la SS7 direzione Brindisi, attraverserà il centro abitato di Francavilla Fontana, di Mesagne e di Brindisi con tappa di arrivo in via Palmiro Togliatti. La carovana dei concorrenti è preceduta dal giro “E” Bike Grottaglie Brindisi, manifestazione ciclistica non competitiva con biciclette a pedalata assistita.

Il tratto di competenza della provincia di Brindisi, sia per la carovana dei professionisti che per il Giro “E” ha inizio al Km 670.030 della SS7 (Taranto- Brindisi) ricadente nel comune di Villa Castelli e termina nel centro abitato di questo Comune.

L’intera manifestazione si svolge a traffico chiuso, ovvero le strade interessate dal percorso di gara saranno chiuse al traffico veicolare e ai pedoni in ambedue i sensi di marcia. In particolare la SS7 vedrà interdetta la circolazione sia in direzione Brindisi sia in direzione Taranto rispettivamente dal Km 670.030 (limite di provincia) sino al termine della stessa al Km713.350 (raccordo con la Statale 16, variante in agro del Comune di Brindisi) e viceversa.

Percorso di Gara con interdizione al traffico veicolare e ai pedoni dalle ore 11.30 sino a cessate esigenze (all’incirca ore 17.00).

Strada Statale 7 direzione Brindisi Km 670.030 Comune di Villa Castelli, sovrappasso ferrovia, svincolo per Francavilla Fontana SP26, centro abitato Francavilla Fontana (via Ceglie, via G. di Vagno, via San F. di Assise, rotatoria via Nicolò De Reggio, S.P.4bis rampa) prosegue SS7 fino allo svincolo Mesagne Ovest, sovrappasso Ferrovia S.P45 centro abitato Mesagne ( via Marconi, via Brindisi, rampa ingresso SS7) prosegue SS7 sino a Brindisi svincolo Sant’Elia, rotatoria – sottopasso ss16 variante centro abitato Brindisi (via Appia, via Tor Pisana, rotatoria-viale Commenda, via Tirolo, rotatoria-via Tirolo, viale Aldo Moro, via Palmiro Togliatti)

Non sarà consentito l’accesso sulla SS7 dagli svincoli ricadenti nel tratto di Strada Statale interessata dal percorso di gara (direzione Brindisi / Taranto dal Km.670.30 al Km. 713.350 e viceversa)

In particolare:

TERRITORIO COMUNE VILLA CASTELLI

– SS7 svincolo Villa Castelli – direzione Brindisi e direzione Taranto

TERRITORIO COMUNE DI FRANCAVILLE FONTANA

– SS7 svincolo zona indust.2 direzione Brindisi e direzione Taranto

– SS7 Svincolo Francavilla zona indust 1 Direz. Brindisi e direzione Taranto

– SS7 svincolo Francavilla/Svincolo Villa Castelli dir Bindisi e direzione Taranto

– SS7 svincolo FrancavillaNord / SP26 Ceglie direz Brindisi

– SS7 (ricadente percorso di gara) direz. Taranto

– SS7 svincolo Francavilla centro dir. Br

– SS7 svincolo San Vito Ostuni direzione Ta

Centro Abitato Francavilla Fontana

Prosegue raccordo via Appia-SS7

– SS7 svincolo Francavilla EST

– – SS7 svincolo Francavilla F. est Brindisi/Taranto

TERRITORIO COMUNE DI ORIA

– SS.7 svincolo Oria direzione Brindisi e direzione Taranto

TERRITORIO COMUNE DI LATIANO

– SS7 svincolo Latiano Ovest direzione Brindisi e direzione Taranto

– SS7 svincolo zona artigianale Latiano direzione Taranto

– SS7 svincolo Latiano centro direzione Brindis e direzione Taranto i

– SS7 svincolo Latiano est direzione Brindisi e direzione Taranto

TERRITORIO COMUNE DI MESAGNE

– SS7 svincolo Mesagne Ovest termine SP45 /SS7

– strada raccordo SP45 e SS7 inters. Via vecchia Latiano

– strada raccordo SP45 e SS7 inters. Via vecchia Ceglie

– strada complanare est SS7 inters. canalizzata Taranto/ Brindisi

Centro abitato Mesagne

– SS7 svincolo Mesagne /San Vito dei N.ni direzione Brindisi e direzione Taranto

– SS7 svincolo Mesagne centro direz Brindisi

– SS7 svincolo Mesagne Est direzione Brindisi e direzione Taranto

– SS7 svincolo Mesagne Z.I direzione Brindisi e direzione Taranto

TERRITORIO COMUNE DI BRINDISI

– SS7 svincolo San Donaci dir Brindisi e direzione Taranto

– SS7 svincolo Restinco dir Brindisi e direzione Taranto

– SS7 svincolo centro commerciale dir. Brindisi e direzione Taranto

– SS7 svincolo Sant’Elia direz Brindisi

– SS7 svincolo presidio ospedale direz. Taranto

– SS7 corsia decelerazione e raccordo SS16 variante

– SS16 variante Nord e variante Sud

– strada complanare nord della SS16 variante

– SS16 variante svincolo Sant’Elia

– strada comunale via Cappuccini/strada per lo Spada

Centro abitato Brindisi

PERCORSO ALTERNATIVO

Veicoli provenienti da Lecce e diretti a Taranto

Per i veicoli che percorrono la Strada Statale 613 direzione Nord, provenienti da Lecce e diretti a Taranto è: svincolo San Pietro Vernotico, SP.86 direzione verso il centro abitato dello stesso San Pietro Vernotico. Percorse le strade comunali proseguire sulla strada provinciale 75 attraversando i comuni di Cellino San Marco, San Donaci sino a San Pancrazio Salentino, proseguire per la SS7 Ter direzione Taranto.

Veicoli provenienti da Brindisi e diretti a Taranto

Per i veicoli provenienti dal centro abitato di Brindisi, dalla Strada Statale 379 e dalla SS.613 e diretti a Taranto in alternativa alla Strada Statale 7 (Brindisi-Taranto), proseguiranno sulla SS.379 (Brindisi-Fasano-Bari) a seguire SS.16 (direzione Bari) sino all’innesto della Strada Statale 172 Dir (agro di Fasano) direzione Taranto.

Confine Provinciale Br/Ba, Locorotondo S.S.172 Dir, Circonvallazione tratto Martina Franca – Fasano S.S. 172, Martina Franca S.S. 172.

Veicoli provenienti da Taranto e diretti a Brindisi

S.S. Km 652+500 (Svincolo 7/7 Ter), S.P. Punta Penna Pizzone S.S. 172, Martina Franca Ex S.S. 581, Confine Provinciale Ta/Br, Ceglie Messapica Ex S.S. 581, San Michele Salentino S.P. 30, San Vito dei Normanni Ex S.S. 16, Brindisi Innesto S.S. 379