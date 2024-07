Il 22 luglio si apre la terza edizione de La Rassegna del Chiostro 2024, nel chiostro della chiesa di San Benedetto in Brindisi. Una Rassegna di libri, giunta alla sua terza edizione.

Sarà l’autrice Giulia Cesaria a iniziare il percorso autoriale di quest’anno, con una rappresentazione del suo libro “Nella tempesta… la quotidianità”, edito Hobos. Un diario – racconto autobiografico per dare voce a tante donne che fanno parte della storia, ma che sui libri di storia non vengono menzionate. Descrive la vita di quelle donne rimaste a casa, spesso con un lavoro da svolgere e I figli piccoli da accudire, quotidianità che diventavano montagne insormontabili, con lo stato d’animo e la paura di chi sapeva che il proprio compagno non si trovava ad una normale esercitazione. A 40 anni dalla missione di Pace in Libano, la rappresentazione del testo, per non dimenticare le vittime e i loro figli. Una testimonianza di quella missione verrà offerta da Fabrizio Maltinti, marito della autrice.

La cornice alla attività culturale è quella dei dipinti di Giulia Cesaria; dipinti che saranno oggetto del dissertazione di chiusura a cura di Enzo Longo, architetto e presidente della associazione culturale Porta D’Oriente di Brindisi.

Appuntamento alle 19.00, nel chiostro della chiesa di San Benedetto.

La data successiva del mese di luglio, il 25 alle ore 19.00 vedrà impegnato l’autore Giovanni Membola, col suo libro “Mestieri e attività storiche di Brindisi”, edito Brundisium.net. Il testo ha lo scopo di valorizzare la laboriosità della comunità brindisina che nel corso del tempo ha saputo adattarsi alle sfide del territorio. È un’opera di valore storico, per riscoprire le radici della città e tramandare il patrimonio immateriale alle generazioni future. Giovanni Membola è studioso di storia locale, collaboratore del giornale “Il 7 magazine”. È socio di Società di Storia Patria per la Puglia- sez. Brindisi.

L”autore sarà accompagnato nel dialogo da Fabio Mollica, giornalista e autore di saggi. L’esposizione pittorica tematica a cura di Mino D’amici, referente Endas.

Le due attività culturali sono inoltre patrocinate da Rotary Club Valesio di Brindisi, Studio Pratiche nautiche Tedesco, Cantine Botrugno, Brindisiweb.it, Brundisium.net, Società di Storia Patria per la Puglia- sez. Brindisi, Chiese del centro storico e parrocchia della visitazione di San Giovanni Battista (Duomo di Brindisi)