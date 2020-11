«Apprendo della nomina da parte di Michele Emiliano della sua nuova Giunta e soprattutto del fatto che lo stesso abbia completamente ignorato la nostra provincia». A dichiararlo è Laura De Mola, coordinatrice provinciale di Forza Italia, a poche ore dalla nomina della nuova Giunta regionale che non conta alcuno tra i quattro eletti nel centrosinistra in tutto il brindisino.

«La cosa sconcertante – prosegue De Mola – è che non solo Emiliano ignori totalmente il nostro territorio, il quale già negli ultimi anni è stato pressocché dimenticato e soprattutto danneggiato dalle politiche messe in atto dallo stesso Emiliano in tema di sanità ed agricoltura, ma che lo stesso non tenga minimamente in considerazione gli appelli fatti dalla sua stessa maggioranza ed in particolar modo dai consiglieri di centrosinistra eletti nella nostra provincia, per dare rappresentanza a Brindisi all’interno della squadra di governo. Appelli totalmente ignorati che mostrano una duplice facciata della stessa medaglia: da un lato un peso elettorale che non si è di fatto tradotto, per i consiglieri, in un medesimo peso politico all’interno della compagine di maggioranza; dall’altro lato, invece, la scarsa coesione di quello che si è rivelato essere un mero “assembramento” di partiti funzionale solo ed esclusivamente al raggiungimento del risultato elettorale. In tutto questo, insomma, l’interesse dei brindisini resta completamente ignorato».

Laura De Mola

coordinatrice provinciale di Forza Italia