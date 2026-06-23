Oggi, 23 giugno 2026 c’è stata la dipartita di uno dei primi Pompieri di Brindisi, il Cav. Giuseppe Pinto, e dopo che il 1° ottobre scorso aveva festeggiato i suoi 100 anni nel Comando Prov. VV.F. di Brindisi in un’aula magna gremitissima di tanti colleghi, parenti, amici e anche la presenza del Sindaco Marchionna, che lo omaggiò con una pergamena dell’Amministrazione Comunale.

In quell’occasione il Cav. Giuseppe Pinto del Comando Prov. VV.F. di Brindisi si presentò alquanto commosso, da tener presente che era il secondo Vigile del Fuoco più anziano d’Italia ancora in vita, dove fu raccontata tutta la sua storia professionale grazie a un’intervista fatta alcuni giorni prima del Consigliere Nazionale dell’ANVVF Maurizio Saponaro, il quale ha voluto fortemente farla conoscere a tutti i presenti tramite un video e uno slide show di vecchie fotografie, oltre a dedicargli una poesia in vernacolo. Subito dopo ci fù il taglio della torta con sopra il logo e dedica offerta dall’Associazione Naz. dei VV.F., tra gli auguri affettuosi di tutti i presenti. La storia del pompiere Giuseppe Pinto, inizia così, partendo dalla sua tenera età di 17 anni, esattamente il 12 gennaio 1943, quando lui stesso presenta una domanda di assunzione c/o la Prefettura di Brindisi, che venne subito accolta, è inizio a lavorare prima da Vigile Volontario Temporaneo, nel Com.do Prov. VV.F. di Brindisi nella prima Caserma ubicata in Via Osanna, poi diventò Vigile del Fuoco Scelto, V.ce Brigadiere, Brigadiere e Maresciallo, per congedarsi nel 1982 come Capo-Reparto.

Nell’arco della sua carriera è stato anche istruttore professionale nelle scuole di centrali di Roma Capannelle, ha anche fatto anche parte del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Brindisi. Inoltre ha partecipato attivamente nei terremoti, come quello avvenuto in Grecia a Cefalonia nel 1946, poi quella nel Casertano nel 1962 e ancora a quello della Valle del Belice in Sicilia nel 1968, con mansioni di Capo della Colonna mobile di Brindisi e Lecce.

E’ stato sempre un Pompiere che si è dedicato con grande dedizione al proprio lavoro ed era amato da tutti i suoi colleghi. Dopo quarant’anni di onorato servizio, è passato nell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco della sez. di Brindisi coprendo da subito l’incarico di Presidente, per poi finire con quello di Presidente Onorario.

Oggi con lui se ne va un altro pezzo di storia dei Vigili del fuoco, lasciando dietro un grande vuoto, che rimarrà per sempre nella memoria di chi l’ha conosciuto. I funerali saranno domani 26.06.2026 alle ore 10.30 nella Parrocchia S.Nicola nel rione Paradiso.