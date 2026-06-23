L’iniziativa promossa a Brindisi dallo Snim, con la presenza dell’Ambasciatrice del Vietnam in Italia Phuong Anh Nguyen rappresenta un altro tassello del processo di internazionalizzazione dello stesso Salone Nautico di Puglia che si arricchisce – anno dopo anno – di figure di primo piano degli scenari internazionali. Il Vietnam, in particolare, si conferma un paese emergente con grandi prospettive di crescita, a partire proprio dal settore nautico. Nella Sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, si è registrata la presenza del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, del Prefetto Guido Aprea, del Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli e dell’Ambasciatrice Phuong Anh Nguyen. La successiva tavola rotonda, invece, ha visto la partecipazione della consigliera commerciale del Vietnam in Italia Duong Phuong Thao, della Presidente della Fondazione Italia-Vietnam Maily Anna Maria Nguyen, di Toni D’Amore in rappresentanza della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, del Presidente del Consorzio Nautico di Puglia Dario Montanaro, del Presidente di Confagricoltura Puglia Antonello Bruno, del Presidente della sezione Aeronautica di Confindustria Stefano Nobili e del Direttore del Cetma Marco Alvisi. Nel corso dei lavori è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Fondazione Italia-Vietnam e il Consorzio Nautico Puglia. “L’Italia – ha affermato l’Ambasciatrice del Vietnam – è il terzo partner commerciale del Vietnam nell’Unione Europea, con un interscambio commerciale che sfiora gli 8 miliardi di dollari. La Puglia, in questo contesto, può svolgere un ruolo di primo piano ed è per questo che abbiamo assicurato la nostra partecipazione a questo evento promosso dallo Snim”. L’Ambasciatrice ha poi sottolineato che proprio il comparto nautico rappresenta uno dei settori in cui la cooperazione tra i due paesi può svilupparsi, per giunta con prospettive economiche estremamente interessanti. L’iniziativa dello Snim, pertanto, pone proprio la Puglia in un ruolo di primissimo piano per poter cogliere questa sfida. “Noi siamo pronti – afferma il Presidente Meo – con le nostre aziende, a raccogliere questa concreta opportunità di crescita che giunge dal Vietnam. Il comparto nautico, così come quelli dell’enogastronomia, della tecnologia, dell’aerospazio, possono cogliere queste opportunità e ciò che è emerso dalla tavola rotonda ci fa ben sperare sull’avvio di partnership di estremo interesse. La firma di un protocollo di intesa con il Consorzio Nautico di Puglia rappresenta, pertanto, solo un ottimo punto di partenza. Lo Snim, invece, taglia un altro traguardo nell’ambito della internazionalizzazione delle nostre imprese e degli interventi di marketing territoriale. Quella con il Vietnam, quindi, va considerata come l’ennesima tappa di avvicinamento al Salone Nautico di Puglia che si svolgerà a Brindisi dal 22 al 26 ottobre 2026” e durante il quale saranno sviluppati contenuti proprio alle prospettive di crescita di numerosi comparti economici italiani.