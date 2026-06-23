La White Wise Basket Monopoli ufficializza l’ingaggio di Antonio Cristofaro, classe 1970, come nuovo capo allenatore della prima squadra che, nella stagione 2026/2027, si cimenterà nuovamente in B Interregionale. La società affida così la guida tecnica a un profilo di grande esperienza, reduce da un ciclo di otto anni alla Dinamo Basket Brindisi, tra i più vincenti e significativi del panorama cestistico pugliese. Dal 2018 Cristofaro ha condotto la Dinamo in un percorso di crescita costante: due promozioni, l’approdo in Serie B Interregionale partendo dalla serie C Silver, stagioni di consolidamento nella categoria e l’appuntamento praticamente fisso con i play-off a fine stagione. In totale, 220 panchine ufficiali e 140 vittorie, numeri che testimoniano la solidità del suo lavoro e la capacità di costruire continuità sia dal punto di vista tecnico che ambientale.

Le prime parole di coach Cristofaro

“Per me è un grande onore iniziare questo nuovo percorso a Monopoli. La White Wise è una società ambiziosa, organizzata e con una visione chiara del futuro. Ho percepito fin dal primo incontro entusiasmo, competenza e la volontà di costruire qualcosa di importante, sensazioni che avevo già dall’esterno avendoci giocato da avversario. Anche da giocatore, e non solo da coach, ho affrontato tante volte Monopoli, giocando anche contro gente come Vito Grattagliano e Pinuccio Cavaliere: conosco bene la tradizione cestistica di questa piazza e il valore umano che la circonda. Ecco perché uno degli obiettivi principali sarà lavorare sui giovani, valorizzarli e costruire qualcosa di significativo anche attraverso la Monopoli Basket Academy, che rappresenta un patrimonio fondamentale per il futuro del club. Arrivo con grande motivazione e con il desiderio di mettere a disposizione esperienza, lavoro e passione. Sono certo che, insieme, potremo costruire un gruppo competitivo. La società ha voluto un cambio di prospettiva, investendo sul settore giovanile con l’obiettivo di puntare su una tradizione cestistica che storicamente a Monopoli è un punto di forza. Lavoreremo sia sulla prospettiva che sull’immediato, per portare a casa da subito risultati importanti”.

Le parole del presidente Bruno Colucci

“Accogliamo con entusiasmo l’arrivo di un allenatore che ha dimostrato, negli anni, di saper unire competenza tecnica, visione e capacità di costruire valore umano all’interno dei club in cui ha lavorato. L’ingaggio di Cristofaro rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della società, che punta a consolidarsi e a sviluppare un progetto moderno, sostenibile e orientato al futuro. Stiamo lavorando alacremente, insieme al nuovo coach, per definire il roster e la struttura tecnica in vista della prossima stagione”.