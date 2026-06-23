Il direttore generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha incontrato oggi il commissario straordinario del Comune di Ostuni, la dottoressa Erminia Cicoria, per un confronto istituzionale dedicato alle prospettive di sviluppo della sanità territoriale e ospedaliera del territorio ostunese, con particolare riferimento all’ospedale “Papa Francesco” di Ostuni.

L’incontro, svoltosi in un clima sereno e cordiale, ha visto la partecipazione anche del segretario comunale Giacomo Epifani e del dirigente amministrativo responsabile del SICI della ASL Brindisi, Giacomo Dachille.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati alla valorizzazione dell’ospedale “Papa Francesco”, attraverso il consolidamento e il potenziamento dei reparti e delle eccellenze professionali già presenti nella struttura, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente il ruolo all’interno della rete sanitaria.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al rafforzamento della sanità territoriale, mediante l’ampliamento dell’offerta assistenziale e delle specializzazioni afferenti il Distretto Socio Sanitario a disposizione dei cittadini, al fine di garantire servizi sempre più efficienti, accessibili e rispondenti ai bisogni della comunità.

L’incontro ha confermato la piena collaborazione istituzionale tra ASL Brindisi e Comune di Ostuni, nella condivisa volontà di promuovere percorsi di crescita e sviluppo del sistema sanitario locale, a beneficio dell’intera comunità.