Dopo i successi ottenuti nei campionati online di taekwondo: Interregionali, Nazionali ed Internazionali (Bari, Arezzo, Firenze, Roma, America, India e Venezuela), a cui ha partecipato la nostra Società conquistando : 3 medaglie d’oro, 1 di argento e 6 di bronzo, i nostri atleti insieme al D.T. maestro Cosimo Spinelli hanno conquistato 2 medaglie d’oro e una di bronzo al campionato Internazionale “Cup Teheran”, organizzato dalla Federazione Taekwondo Iraniana.

Le medaglie d’oro sono andate a Mevoli Federico e a Tasco Davide, mentre quella di bronzo al maestro Spinelli Cosimo. Hanno sfiorato il podio con un’ ottima esecuzione delle forme gli atleti: Albanese Mauro Giuseppe, Cassiano Elisa Maria e Celeste Antonio.

Settantadue le Nazioni presenti per un totale di 1500 atleti partecipanti. La giuria era composta da arbitri di comprovata esperienza mondiale i quali, dopo aver visionato gli innumerevoli video, hanno proclamati vincitori di ogni categoria.

Ai partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione e ai primi 4 classificati anche il diploma attestante il risultato della propria categoria.

Ora si attendono i risultati dei campionati di: Argentina, Venezuela e Filippine, che hanno visto la partecipazione del maestro Spinelli Cosimo.

Siamo contenti di affermare che questo nuovo anno sportivo è cominciato bene per la nostra Associazione Sportiva “Pennetta Rosa”, che da più di 46 anni è impegnata sul territorio nella divulgazione del Taekwondo targato a livello mondiale W.T.F. (World Taekwondo Federation) e rappresentato in Italia dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo).

Per coloro i quali volessero praticare questa meravigliosa disciplina sportiva, ci trovano nei giorni di Lunedì – Mercoledì e Venerdì presso la palestra delle scuole elementari (Giovanni Calò) ubicata in Via Magaldi, 6 (Casale). Facciamo presente, che noi ci atteniamo alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale per permettere ai nostri atleti di svolgere l’allenamento dell’attività sportiva del taekwondo in sicurezza (con noi i Vostri figli sono al sicuro).