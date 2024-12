Si terrà giovedì 12 dicembre, alle ore 18.00, in Cattedrale a Brindisi il “Natale dello Sportivo con l’Arcivescovo”. L’evento fortemente voluto e organizzato dal CSI – Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con l’Ufficio Sport e Tempo Libero della Diocesi di Brindisi-Ostuni.

Già a partire dalle ore 15 del pomeriggio del 12 dicembre, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città di Brindisi e grazie all’impegno delle Società Sportive, Piazza Duomo sarà allietata da momenti di sport, animazione e balli.

Alle 18,00 ci ritroveremo in Cattedrale per vivere, guidati ed accompagnati, dall’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, S.E. Mons. Giovanni Intini, un momento di testimonianze, riflessione e preghiera con il messaggio conclusivo dell’Arcivescovo agli sportivi per il Natale.

L’evento è aperto a tutte le realtà che vorranno condividere insieme al CSI questo momento in preparazione al Santo Natale.