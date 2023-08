È intitolato “Tutta Colpa di Francesco!” il musical dedicato alla vita e alla storia di San Francesco D’Assisi che vedrà protagonisti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Marco Pacuvio”, dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Brindisi, mercoledi 30 agosto, alle 21.00, in Piazza Duomo.

In occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni della città, i ragazzi, tutti alunni di terza media, porteranno in scena uno spettacolo scritto dai loro docenti, ma giocosamente ispirato al celebre musical del 1981 “Forza venite gente”, con le musiche di Michele Paulicelli, Giancarlo De Matteis e Giampaolo Belardinelli.

Un gruppo oramai collaudato quello che salirà sul palco mercoledi prossimo, già alla terza esibizione. La scuola infatti, dopo aver debuttato al teatro della Parrocchia di San Vito Martire, è poi stata invitata a giugno alla Festa della Musica di Carovigno, nella splendida cornice del Castello Dentice del Frasso. E ora è la volta di Brindisi, con una delle sue piazze più importanti.

“Siamo emozionatissimi e pronti – riferiscono i docenti coinvolti nel progetto – l’idea di poterci esibire nella nostra città, ai piedi del duomo e davanti agli occhi dei nostri concittadini ci riempie di gioia! Un banco di prova incredibile per i nostri ragazzi che però, ne siamo certi, cavalcheranno le scene con la sicurezza e la disinvoltura raggiunta durante tutti questi mesi di prove. Non vediamo l’ora di vederli e ammirarli, ancora una volta, sul palco!”

Uno spettacolo fortemente voluto da Don Mimmo Roma e dal Comitato feste patronali.

Si prospetta una serata emozionante, ricca e divertente, con la magia della musica e il talento di questi giovani brindisini a far da padroni.