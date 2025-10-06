Sabato 11 ottobre, alle ore 17.00, presso il Castello Alfonsino – Forte a Mare, è in programma il laboratorio rivolto ai bambini, dal titolo “Graffiti al Forte”.

L’attività fa parte del calendario di proposte “Il Castello racconta. Arte, storia e comunità nella fortezza sul mare”, una ricca serie di iniziative che hanno preso il via nel mese di settembre e proseguiranno per il mese di ottobre, dedicate ad adulti e bambini, promossa dall’Associazione Le Colonne sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Le iniziative hanno lo scopo di valorizzare il Castello Alfonsino – Forte a Mare come luogo di memoria, incontro e partecipazione.

In particolare, l’attività in programma per il prossimo sabato è rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni e ai genitori che vorranno accompagnarli.

Si inizierà con una visita guidata a misura di bambino, durante la quale verranno mostrati interessanti particolari della vita dei soldati, legati al tema che verrà approfondito nel laboratorio a seguire: i graffiti nella Storia.

Per informazioni e prenotazioni: www.pastpuglia.it

Email: segreterialecolonne@gmail.com

Telefono: 3792653244

(attivo per le prenotazioni dal martedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 18)