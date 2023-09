Grande successo per la prima edizione dell’International Fashion Award che mercoledì 14 settembre si è svolta sulla Scalinata Virgilio di Brindisi.

Quattordici brand internazionali hanno sfilato nella serata inaugurale di questo evento, mentre sono stati tantissimi i turisti e cittadini che hanno potuto godere di uno spettacolo di altissimo livello. I designer provenienti da più parti del mondo sono rimasti impressionati dalla bellezza della scalinata, delle colonne romane e del porto.

Il premio ai giovani talenti è stato consegnato da Antonio Franceschini, Presidente CNA Federmoda Italia, insieme a Elisa D’ospina, Fashion Blogger Sezione Curvy Vogue.it. A fare da sfondo musicale all’evento il Coro del Comprensivo Commenda di Brindisi, mentre ad arricchirlo ci sarà la presenza di Mila Zaharieva, Fashion Ambassador Bulgaria, e Aidar Khan, Presidente Aspara.

Un’iniziativa in cui la moda è stata volano dell’economia e del turismo locale, riuscendo nell’intento ambizioso di riunire realtà pugliesi come la Cantina Sampietrana, Ceramiche Marcello Fasano di Grottaglie e la Gioielleria L’angolo in un’unica occasione.

Un momento che è stato fondamentale anche per fare gli “in bocca al lupo” per la candidatura UNESCO dell’Appia Antica che lega Brindisi e territori della provincia in questo ambizioso progetto.

Ufficio Stampa International Fashion Award