Ostuni, 20 ottobre 2025 – Si è svolta domenica 19 ottobre la prima “Camminata Rosa” di Ostuni, un’iniziativa promossa dalle Farmacie Matarrese per sostenere la ricerca contro il cancro e raccogliere fondi a favore dell’AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

L’evento, nato in tempi molto brevi ma con grande entusiasmo, ha riscosso un’adesione straordinaria: circa 370 partecipanti hanno riempito di colore e di emozione le vie di Ostuni, trasformando una semplice passeggiata in un forte messaggio di solidarietà, partecipazione e speranza.

Grazie alla generosità dei cittadini, sono stati raccolti 1.204 euro, interamente devoluti all’AIRC per sostenere la ricerca scientifica e l’impegno quotidiano di medici e ricercatori nella lotta contro il cancro.

“Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito – dichiara il dott. Carparelli –. È stato commovente vedere così tante persone unite da un unico obiettivo: sostenere la ricerca e diffondere fiducia nel futuro. Questo risultato ci incoraggia a proseguire e a rendere la Camminata Rosa un appuntamento fisso per la nostra città.”

Le Farmacie Matarrese ringraziano di cuore tutti i collaboratori, i volontari, le associazioni locali e i cittadini che hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa, dimostrando ancora una volta quanto la comunità ostunese sappia unirsi per le buone cause.

Un piccolo gesto collettivo che si è trasformato in un grande segno di speranza e impegno verso un futuro libero dal cancro.