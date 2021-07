Si è concluso questa mattina l’Estate Virtus Camp, il campus estivo, condotto e organizzato dalla società sportiva dilettantistica Virtus Brindisi Basket. Per 5 settimane, all’interno degli spazi aperti della scuola dell’infanzia Cervellati, dell’Istituto comprensivo Cappuccini, la società sportiva ha svolto attività dedicate a i più piccoli con l’ausilio di esperti, registrando il tutto esaurito. Estate Virtus Camp è un progetto inserito nel programma “Insieme per lo sport” 2021, patrocinato dal CSI ed Enel. Ogni settimana, circa 25 bambini, di età compresa tra i 3 e i 10 anni, tra cui 5 con bisogni speciali(supportati da 2 OSS a loro dedicati) hanno avuto la possibilità di praticare minibasket, minivolley, minicalcio, minitennis e tante altre attività non solo sportive, ma sempre con vocazione educativa. Un successo raggiunto grazie all’ausilio di esperti che hanno lavorato con dedizione e passione, mettendo a disposizione esperienza e competenze, le stesse che dal 2016 a oggi hanno permesso alla Virtus Brindisi Basket di essere fortemente apprezzata nel territorio brindisino, dai piccoli atleti e i loro genitori. Estate Virtus Camp è stata un’esperienza straordinaria e a nome di tutta la società si ringrazia la Dirigente dell’I.C. Cappuccini dott.ssa Rosetta Carlino e della referente della scuola per l’infanzia Cervellati, Claudia Tedesco. Un grazie anche ad un ospite speciale, Vincenzo Guadalupi, presidente dell’ASSI Brindisi (società legata alla Virtus Brindisi Basket da una collaborazione).