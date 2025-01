Vittoria esterna per il Fasano, che espugna con un goal per tempo il “XXI Settembre – Franco Salerno” di Matera, sconfiggendo per 2-1 il Matera nel match della 20^ giornata della Serie D-Girone H 2024-25, condizionato da un terreno di gioco ai limiti della praticabilità a causa delle piogge degli scorsi giorni.

Pronti-via ed i biancazzurri sono già in vantaggio con una rete che si attesta certamente tra le più veloci nella storia del club di via Salvo D’Acquisto (se non la più rapida): dopo il calcio d’inizio da parte dei locali, gli uomini di Agovino recuperano immediatamente palla, con Marsico che dalla sinistra serve centralmente Corvino la cui conclusione d’esterno è imprecisa, ma trova sulla traiettoria Battista, il quale da distanza ravvicinata devia alle spalle di Zanin, siglando lo 0-1 quando sono trascorsi 16 secondi dal fischio d’inizio.

Al 5’ i fasanesi cercano subito il bis, con Corvino, lanciato da Marsico, chiuso in corner, mentre occorre attendere il 22’ per registrare il primo squillo da parte dei locali, al tiro senza successo dalla distanza con Gonzalez. Più importante l’occasione gialloblù occorsa sugli sviluppi di un angolo al 26’, quando il pallone cade sui piedi di Meliddo, che però calcia tra le braccia di Lombardo da buona posizione.

A chiudere la prima frazione, non particolarmente ricca di spunti di cronaca, è un destro di Corvino su assist di Marsico, spentosi alto sulla traversa.

Decisamente più vivace la ripresa, che si apre con un paio di tentativi del Gravina di impensierire la porta biancazzurra: al 2’ ci prova Meliddo che, servito da Gonzalez, non trova la porta; al 4’ è invece Chacon a concludere da fuori, strozzando però il tiro che termina abbondantemente a lato. Il Fasano si affaccia in avanti invece al 9’ con un colpo di testa di Onraita sugli sviluppi di un calcio piazzato di Corvino, parato senza affanni da Zanin.

La pressione dei locali cresce con il passare dei minuti e si concretizza al 13’ con l’1-1 figlio di un pregevole destro dalla distanza di Pierce, che si insacca sotto l’incrocio alle spalle dell’incolpevole Lombardo. Sulle ali dell’entusiasmo i murgiani vanno anche vicini al vantaggio al 15’, con un sinistro di Gonzalez che sfiora il palo dopo un’azione sulla destra di Banse.

Gli ospiti però sono vivi e la reazione è decisamente efficace: corre infatti il 19’ quando il neo-entrato Losavio lavora una palla di Clemente, vince un duello con Macanthony e si gira con il mancino a fil di palo trovando la decisiva rete dell’1-2. I padroni di casa sono storditi e rischiano di capitolare nuovamente al 20’ ed al 25’ con due conclusioni a giro dal limite, rispettivamente di Corvino e Battista, che finiscono fuori non lontano dai legni difesi di Zanin. Quest’ultimo poi è letteralmente graziato da Losavio al 27’, quando l’attaccante fasanese, ben servito da Corvino, manca da ottima posizione l’1-3 che avrebbe chiuso anticipatamente il match.

Al 32’ si ripresenta in avanti il Gravina con un colpo di testa fuori misura di Santoro, pescato in area da Chiaradia, mentre al 36’ sono nuovamente i biancazzurri a rendersi pericolosi con una discesa sulla destra di Losavio, il cui tiro cross non trova per un soffio la deviazione sotto porta di Battista.

Il forcing finale dei ragazzi allenati dall’ex Luca Tiozzo (non presente in panchina causa squalifica) racconta di un colpo di testa di Pierce, di poco a lato, al 39’; di un paio di pericolose bordate dal limite di Russo al 41’ ed al 45’ sugli sviluppi di calci d’angolo, che non trovavano lo specchio terminando non lontano dal palo; di un tentativo, in conclusione, da buona posizione di Chiaradia al 52’, che da distanza ravvicinata veniva comunque neutralizzato da Lombardo.

Il risultato non cambia più ed il triplice fischio è accolto con grande gioia dall’undici capitanato da Facundo Ganci, ora a +7 dai Play-Out dopo un altro scontro diretto vinto in ottica salvezza ed atteso domenica prossima dal match casalingo al Vito Curlo contro l’Ischia.

Tabellino

Gravina-US Città di Fasano 1-2 (0-1 p.t.)

Marcatori: 1’ p.t. Battista (F), 13’ s.t. Pierce (G), 19’ s.t. Losavio (F)

Gravina: Zanin, Manfredi (26’ s.t. Napolano), Chiatante, Bosnjak, Cabella (28’ s.t. Russo), Macanthony, Meliddo (14’ s.t. Banse), Pierce, Santoro, Chacon (10’ s.t. Stauciuc), Gonzalez (36’ s.t. Cavaliere). All.: Ronny Attoma (squalificato Luca Tiozzo, a disp.: Gentile, Sardo, Alba, Algueche).

Fasano: Lombardo, Tangorre, Lupoli (16’ s.t. Ballatore), Penza (49’ s.t. Capobianco), Onraita, Orlando, Battista (49’ s.t. Murgia), Ganci (16’ s.t. Clemente), Marsico (16’ s.t. Losavio), Corvino, Mauriello. All.: Massimo Agovino (a disp.: Gattuso, Kola, Iaia).

Arbitro: Marco Melloni di Modena, (assistenti Giuseppe Chiarillo e Federico Rubino, entrambi di Moliterno).

Ammoniti: Marsico (F), Cabella (G), Lombardo (F), Banse (G).

Note: 400 spettatori circa di cui un’ottantina ospiti; angoli 7-2 per il Gravina; recuperi 1’ p.t – 8’ s.t.; giornata gradevole, terreno di gioco in pessime condizioni.

Risultati 3° turno di ritorno: Casarano-Martina 1-1, Costa D’Amalfi-Palmese 2-2, Gravina-Fasano 1-2, Fidelis Andria-Matera 2-1, Francavilla-Nocerina 0-2, Ischia-Virtus Francavilla 0-0, Manfredonia-Angri 3-2, Nardò-Ugento 4-0, Real Acerrana-Brindisi 3-2.

Classifica: Casarano e Nocerina 41, Fidelis Andria* 40, Martina 39, Virtus Francavilla 34, Matera 32, Nardò 30, Palmese 28, Fasano, Ischia e Real Acerrana 26, Gravina 24, Ugento 19, Francavilla 18, Manfredonia 17, Costa D’Amalfi 14, Angri 13, Brindisi* (-14) 3. *Brindisi-Fidelis Andria sarà recuperata il 22 gennaio.

Prossimo turno (26/01): Brindisi-Gravina, Fasano-Ischia, Martina-Real Acerrana, Matera-Manfredonia, Nocerina-Nardò, Palmese-Casarano, Angri-Francavilla, Ugento-Costa D’Amalfi, Virtus Francavilla-Fidelis Andria.

Per quanto riguarda il Campionato Nazionale Juniores, i giovani allenati da Graziano Pistoia hanno sconfitto per 10-0 i lucani del Francavilla. In rete al Curlo tre volte Kola, poi un goal a testa per Gjini, Guardavaccaro, Vicenti, Casadibari, Lombardi, Totaro e Chiatante. Nel prossimo turno i biancazzurri, primi nel girone L, affronteranno in trasferta il Nardò.

