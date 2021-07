I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato in stato di libertà un 35enne di Cellino San Marco, per guida in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti.

In particolare, il giovane, nella serata del 4 luglio scorso rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con feriti, soccorso da personale del 118 veniva trasportato presso l’Ospedale Civile “A. Perrino” di Brindisi ove veniva accertato che lo stesso aveva fatto uso di cannabinoidi.

La patente di guida non è stata ritirata e il veicolo è stato affidato al proprietario.