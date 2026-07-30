L’estate di Francavilla Fontana si veste di eleganza, profumi autentici ed energia popolare.

Domenica 2 agosto, a partire dalle ore 18:00, prende il via “Gusto Barocco – Il buon Gusto di Francavilla Fontana”, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo cittadino “Bella Fresca”.

Promosso dalla Pro Loco Francavilla Fontana, dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) e dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, l’evento nasce per celebrare l’incontro perfetto tra il patrimonio artistico-architettonico della città e l’eccellenza enogastronomica del territorio.

Mentre il Castello Imperiali custodisce la splendida mostra d’arte Barocca e Neobarocca, le vie del centro e l’arteria di Via Roma diventeranno la cornice di un grande percorso sensoriale. Un’iniziativa pensata per chi desidera vivere una serata diversa, immersa nella bellezza, dove il “buon gusto” non è solo uno slogan, ma uno stile che unisce accoglienza, divertimento sano e qualità per tutte le età.

LA CRONOLOGIA DEGLI APPUNTAMENTI DELLA SERATA

«Gusto Barocco è la dimostrazione che si può fare intrattenimento di grande richiamo puntando sulla qualità, sull’identità e sul coinvolgimento di tutta la comunità. Inviteremo tutti a scoprire che il vero divertimento nasce dalla cura dei dettagli, dalla bellezza dei nostri luoghi e dal sapore delle cose fatte bene. Il 2 agosto non c’è dubbio su quale sia la scelta giusta per vivere una serata indimenticabile.»

L’itinerario prenderà ufficialmente il via alle 18:00 con l’apertura delle aree e si svilupperà lungo un ritmo incalzante:

• Ore 18:30 – Taglio del nastro ufficiale presso Porta del Carmine, accompagnato dalle note itineranti e travolgenti del Gruppo Folk “RE PAMBABELLE” di Bitonto.

• Ore 19:15 – Inaugurazione del Comitato Festa Patronale.

• Ore 19:30 – Laboratorio delle Orecchiette e l’esibizione dei “Piccoli Pizzicatori” (a cura della Pro Loco di Francavilla Fontana).

• Ore 21:00 – Guida Teatralizzata “Romeo & Giulietta” a cura di DiscoverArt: le celebri pagine shakespeariane prenderanno vita negli scorci barocchi più affascinanti della città.

• Ore 22:30 – Gran finale a ritmo di tamburello con il concerto del Gruppo Pizzica, per chiudere la serata ballando sotto le stelle.

UN PROGRAMMA PER TUTTI: LABORATORI, TEATRO E GRANDE MUSICA

“Gusto Barocco” è una festa aperta a 360 gradi, pensata per far battere il cuore del centro storico con attività che coinvolgeranno adulti, bambini e famiglie:

• Aree Food & Drink in Via Roma: Un viaggio tra le tipicità caserecce, con bombette filanti alla brace, la vera frisa pugliese, formaggi di masseria e i migliori calici di vino locale.

• Divertimento e Tradizione per i più piccoli: Dai laboratori artigianali per imparare l’arte delle orecchiette fatte a mano fino allo spettacolo dei “Piccoli Pizzicatori”, passando per la libreria itinerante, le installazioni e i giochi per le vie del centro.

• Arte e Cultura diffuse: La mostra estemporanea curata dalle associazioni “Centro Culturale Francavillese Rosa Tardio” e “La Sfera”, unita alle suggestioni teatrali tra i vicoli.

Inserito nel ricco cartellone estivo “Bella Fresca”, l’evento promosso da Amministrazione Comunale, DUC e Pro Loco Francavilla Fontana trasforma il 2 agosto il centro storico e Via Roma in un’esperienza unica per famiglie, turisti e appassionati.

Gusto Barocco – Il buon Gusto di Francavilla Fontana

Cartellone Estivo “Bella Fresca”

Pro Loco Francavilla Fontana, DUC, Amministrazione Comunale

Domenica 2 Agosto • Dalle ore 18:00 a notte fonda

Centro Storico, Castello Imperiali e Via Roma – Francavilla Fontana (BR)

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