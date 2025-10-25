Un lungo weekend di divertimento, mistero e magia attende famiglie e bambini al Centro Commerciale AppiAnticA di Mesagne: da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, dalle ore 17 in poi. Il programma celebra una delle ricorrenze più amate dai più piccoli, offrendo un mix intrigante di mistero e voglia di far festa con giochi, dolci e gli irrinunciabili scherzetti. Il fascino del brivido prenderà forma con The Horror Medieval Castle e l’imperdibile ricostruzione di un set cinematografico in perfetta ambientazione medievale. Il castello sarà abitato da cavalieri e fantasmi, resi ancora più veri da effetti speciali sorprendenti, suoni e luci, perfetti per un effetto sorpresa da immortalare con un selfie ricordo.

Nei tre giorni, il Party di Halloween vedrà ragni spaventosi e strane zucche, tra truccabimbi, babydance e animazione che promettono pomeriggi da urlo. Il 31 ottobre il programma ospiterà un laboratorio creativo in compagnia di James Mascotte. Pronti a scatenare la fantasia? La magia continua sabato 1° novembre con la Festa in Maschera che aprirà le porte allo spettacolo dei performers Anton&Rose. Lo show avvolgerà i presenti in un clima horror di dolce adrenalina, con “grandi illusioni” e autentici leitmotiv.

Domenica 2 novembre, si chiude in bellezza con il Ciclo Horror Parade: una festa in maschera itinerante e popolata da stravaganti creature che si muoveranno su velocipedi e tricicli. Una parata di grande effetto che catturerà l’attenzione di tutti. Personaggi esilaranti sfileranno in Galleria creando un clima surreale e divertendo grandi e piccini con gag e foto da condividere con famiglie, amici e sui social.

Tutti potranno assistere gratuitamente a spettacoli e attività. Che la festa abbia inizio!