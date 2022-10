Lunedì 31 ottobre tre appuntamenti da “brivido” nei castelli di Brindisi e Carovigno per la giornata più spaventosa dell’anno.

Primo appuntamento, alle ore 10, presso Forte a Mare con il laboratorio “Halloween al Forte”: una visita guidata a misura di bambino con un laboratorio dedicato a bimbi con un’età compresa tra i 6 e i 10 anni. I piccoli partecipanti potranno realizzare le maschere luminose con l’utilizzo del circuito elettrico, secondo il metodo Steam.

Doppio incontro, invece, presso il castello di Carovigno.

Alle ore 19,00 la Biblioteca comunale “Salvatore Morelli”, sita all’interno del maniero, ospiterà l’attività “Zucche luminose”.

I bambini, tra i 6 e i 10 anni, potranno partecipare in maschera e visitare il castello in un’atmosfera tenebrosa.

Al termine della visita, con l’aiuto di led, conduttori e batterie realizzeranno delle zucche luminose attraverso il laboratorio sul circuito elettrico.

Alle ore 21,30, invece, appuntamento in Castello per una visita notturna alla scoperta dei misteri che si celano dietro la storia dell’affascinante maniero

Per richiedere informazioni o prenotare è possibile contattare:

Iniziativa presso Forte a Mare: contattare il numero 3792653244 o inviare una mail all’indirizzo segreterialecolonne@gmail.com

Iniziative presso il Castello di Carovigno: contattare il numero 3791092451 o all’indirizzo di posta elettronica castellodicarovigno@gmail.com

